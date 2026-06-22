森崴能源明日下市 董事長郭台強向股東致歉 離岸風電二期目標今年完工
鉅亨網記者劉玟妤 台北
森崴能源 (6806-TW) 旗下子公司富崴能源承攬台電離岸風電二期，導致虧損持續擴大，股票將於明 (23) 日下市，對此，董事長郭台強於今 (22) 日股東會中向股東致歉。另外，總經理林坤煌也於會後表示，目前優先完成離岸風電二期，希望能在今年完工。
森崴能源旗下富崴因承攬台電離岸風電二期計畫，認列預期合約損失，虧損擴大，第一季大虧 18.5 億元，每股虧損 6.82 元，且淨值轉為負 1.82 億元，並將於明日終止上市，從上市至下市僅約 5 年。
至於未來是否再上市，林坤煌說：「現在優先把台電離岸風電二期做完，沒做完，都沒什麼好談的。」他並指出，希望今年台電離岸風電二期能完工，但因台灣有東北季風、颱風等不確定因素，加上風機廠商 Vestas 仍與台電談判中，因此進度也有可能延至明年。
林坤煌進一步說明，台電支付的 55 億追加款項都將用於現階段的施工，目前 27 條海纜已完成 24 條，預計 7 月底前全數完成；風機安裝方面，30 支風機安裝則需要 3 至 4 個月時間。
另外，針對先前提出擬辦理私募 30 億元，有小股東質疑大股東刻意壓低股價後辦理私募，林坤煌澄清，由於公司即將下市，因此只能辦理現金增資，且僅需經過董事會通過即可。今天也通過將資本額調高至 80 億元，以目前股本 27 億元計算，尚有 53 億元的增資空間。森崴能源也強調，目前經營權無變化，下周將推選董事長，郭台強有望續任。
森崴能源今天股價也未因明日將下市而走跌，早盤以 3.17 元開低後，翻紅走高，盤中一度觸及漲停價 3.56 元，終場收 3.51 元，漲幅 8.33%。
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