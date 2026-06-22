盤後速報 - 嘉晶(3016)下週(6月29日)除息0.5元，預估參考價138.5元
鉅亨網新聞中心
嘉晶(3016-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(6月22日)收盤價139.00元計算，預估參考價為138.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
嘉晶(3016-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽磊晶、化合物半導體磊晶晶圓之開發、製造與銷售。近5日股價上漲10.96%，集中市場加權指數上漲5.2%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|139.00
|0.49687
|0.36%
|0.0
|2025/07/09
|31.5
|0.5
|1.59%
|0.0
|2024/07/04
|67.3
|0.5
|0.74%
|0.0
|2023/07/06
|65.2
|2.0
|3.07%
|0.0
|2022/07/15
|79.9
|1.1848
|1.48%
|0.0
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