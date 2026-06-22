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盤後速報 - 嘉晶(3016)下週(6月29日)除息0.5元，預估參考價138.5元

鉅亨網新聞中心

嘉晶(3016-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月22日)收盤價139.00元計算，預估參考價為138.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

嘉晶(3016-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽磊晶、化合物半導體磊晶晶圓之開發、製造與銷售。近5日股價上漲10.96%，集中市場加權指數上漲5.2%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 139.00 0.49687 0.36% 0.0
2025/07/09 31.5 0.5 1.59% 0.0
2024/07/04 67.3 0.5 0.74% 0.0
2023/07/06 65.2 2.0 3.07% 0.0
2022/07/15 79.9 1.1848 1.48% 0.0

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