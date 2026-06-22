鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-22 16:44

明基材 (8215-TW) 積極衝刺醫療材料，董事長陳建志表示，今年醫療應用可望雙位數成長，年底營收比重可望接近 35%，目標 2-3 年內衝到 5 成，將成為公司最大營收來源。

陳建志表示，明基材以「材料驅動醫療科技平台」的定位，致力於實現「材料科學改變每一個醫療瞬間」的核心願景，確立以穩固的「1-3-5-7」戰略結構，服務範圍橫跨專業醫療與個人健康管理。

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陳建志說明，「1-3-5-7」代表的是 1 Team 整合跨部門協作團隊；3 Capabilities 三大技術核心能力，先進材料科學、精密工程與製造及品質與安全驗證，應用在五大醫療科技領域與七大品牌。

五大醫療科技應用領域與七大品牌方面，明基材集團在專業臨床領域有專業傷口照護品牌安適康 Anscare 以及醫用級 PVA 泡棉的碩晨 Cenefom；高階醫衛材領域有不織布與薄膜廠衛普材料 WebPro Materials。

滅菌包材領域則有聯和醫材 SIGMA；視力照護有美若康 Miacare 與琦洛麗 Gem Monster 等兩大矽水膠隱形眼鏡領導品牌，肌膚護理領域則有護妍天使 DermaAngel，布局科研痘痘貼與天使肌護理。