鉅亨網記者彭昱文 台北
明基材 (8215-TW) 積極衝刺醫療材料，董事長陳建志表示，今年醫療應用可望雙位數成長，年底營收比重可望接近 35%，目標 2-3 年內衝到 5 成，將成為公司最大營收來源。
陳建志表示，明基材以「材料驅動醫療科技平台」的定位，致力於實現「材料科學改變每一個醫療瞬間」的核心願景，確立以穩固的「1-3-5-7」戰略結構，服務範圍橫跨專業醫療與個人健康管理。
陳建志說明，「1-3-5-7」代表的是 1 Team 整合跨部門協作團隊；3 Capabilities 三大技術核心能力，先進材料科學、精密工程與製造及品質與安全驗證，應用在五大醫療科技領域與七大品牌。
五大醫療科技應用領域與七大品牌方面，明基材集團在專業臨床領域有專業傷口照護品牌安適康 Anscare 以及醫用級 PVA 泡棉的碩晨 Cenefom；高階醫衛材領域有不織布與薄膜廠衛普材料 WebPro Materials。
滅菌包材領域則有聯和醫材 SIGMA；視力照護有美若康 Miacare 與琦洛麗 Gem Monster 等兩大矽水膠隱形眼鏡領導品牌，肌膚護理領域則有護妍天使 DermaAngel，布局科研痘痘貼與天使肌護理。
明基材也將於 6 月 25 日登場的 Medical Taiwan 2026 展示整合技術能力，以及深化 AI 醫療與健康照護事業布局，並將進一步展示與明基佳世達集團醫療大艦隊技術平台化與醫療生態系的完整整合。
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