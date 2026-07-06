邁科AI相關訂單持續成長 6月、Q2及上半年營收皆寫新猷
鉅亨網記者劉玟妤 台北
散熱模組廠邁科 (6831-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 5.03 億元，第二季營收 10.47 億元，累計今年前 6 月營收 19.01 億元，6 月、第二季及上半年營收皆創高。邁科指出，受惠 AI 伺服器散熱需求持續成長，帶動相關訂單增加，推升營收表現。
邁科 6 月營收 5.03 億元，月增 52.41%，年增 29.3%；第二季營收 10.47 億元，季增 22.52%，年增 0.55%；累計今年前 6 月營收 19.01 億元，年增 18.23%。
邁科指出，營收成長主因為 AI 伺服器需求持續成長，帶動相關訂單增加，目前 AI 相關產品營收比重已超過 7 成，其中，CSP 客戶新散熱模組拉貨力道最為強勁。
邁科 CSP 客戶產品以 ASIC AI 伺服器散熱模組為主，法人看好，邁科 AI 相關產品成長有望延續至 2028 年。
法人預期，在 CSP 客戶新產品出貨後，可望帶動邁科下半年營運動能持續增溫。隨著客戶拉貨力道逐步放大，液冷產品預計於年底前陸續出貨，除有助產品組合優化，全年營收與獲利表現可期。
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