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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.65億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,976.01美元，24小時漲跌幅+0.70%；以太幣(ETH)現報價格1,727.74美元，24小時漲跌幅+0.10%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.65億美元；USDC(USDC)24小時成交量達4.91億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.55億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅47.5%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅32.4%；Wormhole(W)24小時跌幅17.6%。


近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅53.5%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅28.6%；Notcoin(NOT)近一週漲幅16%。

近一週跌幅：JITO(JTO)近一週跌幅32.3%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅23.1%；UNI(UNI)近一週跌幅22.9%。

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