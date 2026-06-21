鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.65億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-06-21 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅47.5%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅32.4%；Wormhole(W)24小時跌幅17.6%。

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近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅53.5%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅28.6%；Notcoin(NOT)近一週漲幅16%。