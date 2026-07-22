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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.4億美元，DEXE(DEXE)24小時漲幅達80.1%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,999.1美元，24小時漲跌幅-0.32%；以太幣(ETH)現報價格1,924.14美元，24小時漲跌幅-0.83%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達18.4億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.85億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.87億美元。

24小時漲幅：DEXE(DEXE)24小時漲幅80.1%；NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%。

24小時跌幅：DODO(DODO)24小時跌幅18.4%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。


近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅83.4%；DODO(DODO)近一週漲幅36%；Bonk(BONK)近一週漲幅19.1%。

近一週跌幅：Prometeus(PROM)近一週跌幅17.9%；1INCH(1INCH)近一週跌幅9.79%；RUNE(RUNE)近一週跌幅8.35%。

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