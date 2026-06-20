鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,520美元，24小時漲跌幅+1.74%；以太幣(ETH)現報價格1,725.76美元，24小時漲跌幅+1.99%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.28億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.8億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.33億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅37.3%；AXS(AXS)24小時跌幅22.4%；SuperRare(RARE)24小時跌幅31.2%。
近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅56.5%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅29.3%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅28.6%。
近一週跌幅：JITO(JTO)近一週跌幅35.9%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅28.4%；恆星幣(XLM)近一週跌幅25.1%。
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