鉅亨網新聞中心 2026-06-20 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：Bella Protocol(BEL)24小時跌幅37.3%；AXS(AXS)24小時跌幅22.4%；SuperRare(RARE)24小時跌幅31.2%。

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