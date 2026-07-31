鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過16.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,804.84美元，24小時漲跌幅-0.91%；以太幣(ETH)現報價格1,890.1美元，24小時漲跌幅-1.40%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達16.77億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.47億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅39.8%；STORJ(STORJ)近一週漲幅32.4%；TLM(TLM)近一週漲幅17.8%。
近一週跌幅：COTI(COTI)近一週跌幅88%；BOOK OF MEME(BOME)近一週跌幅34.4%；PEOPLE(PEOPLE)近一週跌幅29.6%。
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