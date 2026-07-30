鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過14.47億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-07-30 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。

24小時跌幅：COTI(COTI)24小時跌幅29.3%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：STORJ(STORJ)近一週漲幅32.7%；Worldcoin(WLD)近一週漲幅18.5%；拳王幣(STX)近一週漲幅18.3%。