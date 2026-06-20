鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過9.05億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,468.01美元，24小時漲跌幅+0.70%；以太幣(ETH)現報價格1,706.9美元，24小時漲跌幅-0.24%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達9.05億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達8.71億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.77億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅14.5%；AXS(AXS)24小時跌幅16.3%。
近一週漲幅：MBOX(MBOX)近一週漲幅56.5%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅29.3%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅28.6%。
近一週跌幅：JITO(JTO)近一週跌幅35.9%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅28.4%；恆星幣(XLM)近一週跌幅25.1%。
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