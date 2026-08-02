鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過4.84億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,461.03美元，24小時漲跌幅+0.69%；以太幣(ETH)現報價格1,875.58美元，24小時漲跌幅+0.39%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達4.84億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達4.83億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.25億美元。
24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。
24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅17.7%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：STORJ(STORJ)近一週漲幅37.7%；DEXE(DEXE)近一週漲幅35.1%；Starknet Token(STRK)近一週漲幅22.5%。
近一週跌幅：COTI(COTI)近一週跌幅99.2%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅14.5%；Flow(FLOW)近一週跌幅12.9%。
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