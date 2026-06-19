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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.58元上修至4.68元，其中最高估值7.5元，最低估值3.24元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.5(7.5)
|8.17
|9.55
|8.5
|最低值
|3.24(3.24)
|4.05
|5.41
|6.12
|平均值
|5.03(4.93)
|6.04
|6.77
|7.31
|中位數
|4.68(4.58)
|6.32
|6.19
|7.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|183.02億
|193.36億
|196.25億
|194.61億
|最低值
|162.54億
|163.99億
|170.00億
|190.93億
|平均值
|172.11億
|181.09億
|184.79億
|192.77億
|中位數
|173.16億
|180.81億
|184.93億
|192.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|19,420.59
|9.06
|3.67
|-0.30
|2.21
|營業收入
|160.25億
|165.27億
|190.29億
|176.15億
|156.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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