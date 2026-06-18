盤中速報 - 費城半導體大漲4.49%，報14082.78點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間18日09:30，費城半導體上漲605.71點（或4.49%），暫報14082.78點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.41%
- 近 1 月：+16.3%
- 近 3 月：+71.97%
- 近 6 月：+101.29%
- 今年以來：+90.27%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲8.08%；安謀控股公司(ARM-US)上漲6.15%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲5.98%；美光科技(MU-US)上漲5.94%；安可(AMKR-US)上漲5.87%。
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