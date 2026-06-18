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盤中速報 - 費城半導體大漲4.49%，報14082.78點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間18日09:30，費城半導體上漲605.71點（或4.49%），暫報14082.78點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.41%
  • 近 1 月：+16.3%
  • 近 3 月：+71.97%
  • 近 6 月：+101.29%
  • 今年以來：+90.27%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲8.08%；安謀控股公司(ARM-US)上漲6.15%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲5.98%；美光科技(MU-US)上漲5.94%；安可(AMKR-US)上漲5.87%。


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費城半導體14133.784.87%
英特爾129.49+6.93%
安謀控股公司440.9089+5.26%
Onto Innovation Inc.339.09+6.32%
美光科技1105.355+5.96%
安可89.61+3.68%

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