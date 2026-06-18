鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-18 13:59

永豐金 (2890-TW) 近期股價勢不可擋，今 (18) 日盤中飆漲逾 9%，不僅刷出歷史新高、準備叩關 40 元大關，更一舉超車華南金，罕見出現驚人的爆發力。面對近期股價屢創奇蹟、超越玉山金，總經理朱士廷在法說會上展現幽默，直言「股價比不完」，並以經濟學中的「主人與狗」理論妙喻，強調只要經營團隊顧好基本面這位「主人」，市場股價這隻「狗」不論怎麼跑，最終都會給予應有的合理評價。

金融股近期掀起一波強勢的多頭狂潮，帶動上市金融指數屢創新高，永豐金今天股價開高走高，買盤瘋狂湧入，盤中股價一路狂飆直逼漲停板，最高攀升至 39.9 元，不僅再度刷新歷史新高紀錄，距離 40 元整數大關只差臨門一腳，終場收在 39.8 元。

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籌碼面部分，外資無疑是這波推升股價的最大推手。永豐金近一個月以來屢獲法人機構青睞，近期更拉出一波連五買的犀利攻勢，合計敲進逾 9.2 萬張，外資的強力回補為股價提供了極為堅實的資金底氣。

事實上，永豐金昨日召開第一季法說會，股價表現就已成為熱議焦點。有媒體問及股價超車玉山金、創下歷史新高的看法，朱士廷笑稱「股價是比不完的」，如果真要認真比較，「難不成要一路比，後面還要比華南金、兆豐金嗎？」他也大方稱讚玉山金是「可敬的對手」。

媒體進一步關注永豐金後市，股價能否再攀高峰？朱士廷更特別引述經濟學中著名的「遛狗理論」來做妙喻。他表示，股價本質上是市場買賣行為與情緒的反映，「主人代表的是實體經濟與企業基本面，而狗則是股市與股價。狗在外面不論走到哪裡去、怎麼跑，最終都還是會回到主人身邊。」

朱士廷強調，對於經營團隊而言，核心責任是強化公司的策略發展、提升營運效益，唯一關注的就是「主人 (主體營運表現) 好不好」。