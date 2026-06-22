雙金加持！臺灣銀行第21度蟬連信譽品牌金獎 安養信託類也奪金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-22 16:29

2026 年第 28 屆信譽品牌」頒獎典禮日前盛大舉行，臺灣銀行第 21 度獲銀行類金獎，並再度榮獲安養信託類金獎殊榮，充分展現該行長期秉持專業、穩健與誠信經營理念所建立的優質品牌形象，深獲消費者高度信賴，更印證其深耕金融市場逾二甲子的卓越成果與領導地位。

臺灣銀行榮獲第28屆信譽品牌銀行類金獎暨安養信託類金獎，該行副總經理戴士原代表領獎。(圖:臺銀提供)

臺灣銀行承作信託業務歷史悠久，秉持「取之於社會、用之於社會」的初衷，持續展現市場領航者角色，積極推動安養信託、公益信託及都市更新信託等多元業務，並結合數位科技創新服務模式，深化金融服務影響力。連續多年榮獲金管會「信託業推動信託 2.0 計畫評鑑」等多項大獎肯定，近期更獲頒第二屆樂齡金安獎之「防詐守財有一套」第一名，展現臺灣銀行透過信託機制落實高齡照護、資產保全及社會公益等面向的卓著成果。

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除深耕核心金融業務外，臺灣銀行亦積極落實企業永續發展，近年接連榮獲台灣永續行動獎、ESG 永續發展卓越獎及台灣企業永續獎等多項殊榮，在社會共融、環境永續、性別平等及高齡友善等領域成果備受肯定。為將永續理念融入金融服務，2025 年推出全台首張木質信用卡「綠行卡」，結合綠色消費、低碳交通及公益回饋機制，引導民眾以行動支持永續生活，展現金融業推動淨零轉型及永續發展的積極作為。