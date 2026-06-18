鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-18 15:00

《Investopedia》報導，過去幾天發生的一連串事件，讓部分華爾街專家對美股後市更加樂觀。

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同時，SpaceX(SPCX-US) 轟動市場的 IPO 首秀，也可能成為投資人風險偏好升溫的正面訊號。Evercore ISI 分析師上周末表示，這有望開啟「牛市下一階段行情」，甚至可能將標普 500 指數推升至 9,000 點。

儘管 SpaceX 周三收盤下跌近 5%，但其股價仍較 135 美元的 IPO 價格上漲約 40%。這波漲勢也讓執行長馬斯克 (Elon Musk) 成為全球首位身價突破 1 兆美元的人。

富國銀行與 Evercore 的樂觀看法顯示，投資人確實有更多理由對今年市場前景抱持信心。

長期看多科技股的 Wedbush 分析師 Dan Ives 及其團隊在周二給客戶的報告中表示，SpaceX IPO 是科技產業的「金髮女孩結果 (Goldilocks outcome)」，扳倒了過去幾周市場上許多空頭雜音與憂慮。

Ives 寫道，「我們認為，本周初科技股的反彈是一個時代訊號，也是持有科技股的綠燈。」

近期多家機構也陸續上調市場目標價，即便市場仍擔憂戰爭與通膨升溫。分析師認為，在企業財報接連優於預期後，市場基本面正在改善，而 AI 題材的投資情緒也持續升溫。

富國銀行分析師表示，如果戰爭真的逐漸落幕，通膨風險將進一步下降，而市場也已大致反映聯準會 (Fed) 今年可能升息的預期。在此背景下，他們預期今年夏季可能出現「萬物齊漲」行情，而 AI 題材仍有進一步上漲空間。

不過，富國銀行分析師也提醒，隨著期中選舉逼近，他們將轉趨謹慎。原因除了歷史上期中選舉年份的市場表現模式外，也擔心未來若出現試圖放緩 AI 發展的政策言論，可能拖累大盤表現。

瑞銀分析師上個月才將標普 500 目標價從 7,500 點調升至 7,900 點。他們周二指出，白宮最新政策限制外國企業使用 Anthropic 最新 AI 模型，已引發部分市場疑慮。

瑞銀認為，若未來監管措施持續增加，可能削弱投資人對半導體需求的信心，進而干擾 AI 產業的成長動能。