盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大跌5.1%，報219.81美元
鉅亨網新聞中心
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間18日03:32股價下跌11.81美元，報219.81美元，跌幅5.1%，成交量1,521,018（股），盤中最高價233.16美元、最低價219.81美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.88%
- 近 1 月：+14.03%
- 近 3 月：+26.96%
- 近 6 月：+47.59%
- 今年以來：+47.72%
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 道瓊指數大跌1%，報51479.33點
- 盤中速報 - Meta平台(META-US)大跌5.01%，報570.13美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.05%，報489.2美元
- 盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大漲5.07%，報122.98美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇