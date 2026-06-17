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盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大跌5.1%，報219.81美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間18日03:32股價下跌11.81美元，報219.81美元，跌幅5.1%，成交量1,521,018（股），盤中最高價233.16美元、最低價219.81美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.88%
  • 近 1 月：+14.03%
  • 近 3 月：+26.96%
  • 近 6 月：+47.59%
  • 今年以來：+47.72%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公司

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Old Dominion Freight Line公司218.36-5.72%

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