鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至5.49元，預估目標價為85.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.6元下修至5.49元，其中最高估值6.8元，最低估值5.23元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.8(6.8)
|8.7
|10.5
|最低值
|5.23(5.23)
|5
|5.45
|平均值
|5.61(5.71)
|6.74
|7.79
|中位數
|5.49(5.6)
|6.51
|7.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|327.56億
|347.14億
|363.25億
|最低值
|318.73億
|305.79億
|326.94億
|平均值
|323.39億
|332.87億
|344.68億
|中位數
|324.02億
|335.74億
|344.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.28
|15.74
|13.73
|14.31
|7.98
|營業收入
|271.42億
|337.10億
|342.88億
|354.77億
|341.31億
詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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