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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至5.49元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對LENNAR CORP B(LEN.B-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.6元下修至5.49元，其中最高估值6.8元，最低估值5.23元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.8(6.8)8.710.5
最低值5.23(5.23)55.45
平均值5.61(5.71)6.747.79
中位數5.49(5.6)6.517.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值327.56億347.14億363.25億
最低值318.73億305.79億326.94億
平均值323.39億332.87億344.68億
中位數324.02億335.74億344.26億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.2815.7413.7314.317.98
營業收入271.42億337.10億342.88億354.77億341.31億

詳細資訊請看美股內頁：
LENNAR CORP B(LEN.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLEN.B

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