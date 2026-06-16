美伊協議文本即將公開 市場緊盯荷姆茲重啟、60天後變數

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-17 06:00

《Marketwatch》報導，美國與伊朗已就和平協議框架達成共識，雙方預計本週五 (19 日) 在瑞士正式簽署諒解備忘錄 (MoU)。隨著市場對中東局勢降溫感到樂觀，投資人目前將焦點轉向荷姆茲海峽何時恢復通航、是否收取通行費，以及停火延長 60 天後可能出現的新風險。

市場緊盯荷姆茲重啟、60天後變數 (圖：shutterstock)

美國副總統范斯 (J.D. Vance) 表示，協議全文最快可能在正式簽署前公布，美國總統川普也暗示，不排除親自召開記者會逐條說明內容。

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停火延長 60 天 市場恐再迎考驗

根據目前公布的框架內容，美伊將現有停火協議延長 60 天，雙方利用這段期間協商涵蓋伊朗核計畫的長期協議，新的談判期限將落在 8 月中旬。

Veda Partners 經濟政策主管 Henrietta Treyz 指出，這 60 天的真正目的在於處理最棘手的細節問題，因此市場未來仍可能面臨新一輪波動。

荷姆茲海峽何時重啟成市場最大關注

對金融市場而言，荷姆茲海峽能否恢復正常運作，被視為此次協議最重要的關鍵。

麥格理集團 (Macquarie Group) 策略師 Thierry Wizman 表示，荷姆茲海峽遭封鎖對全球經濟衝擊最大，因此市場樂見雙方同意解除伊朗對船隻的威脅，以及美方對伊朗港口的封鎖措施。

川普宣稱，荷姆茲海峽將於週五「完全開放」，但分析人士指出，由於伊朗先前部署的水雷仍需清除，實際恢復正常航運可能需要一段時間。

伊朗可能在 60 天後開始收費

針對荷姆茲海峽是否收取通行費，美伊雙方說法並不一致。

范斯表示，美方希望這條重要航道能長期維持免費通行。

不過，Santander 首席經濟學家 Stephen Stanley 指出，伊朗方面的立場是提供「60 天免收費優惠」，之後可能對船隻收取安全、導航、環境保護及保險等相關服務費用。

240 億美元資金解凍 伊朗石油出口有望恢復

伊朗官員表示，協議簽署後將於本週五取得 120 億美元遭凍結資金及部分制裁豁免；若 60 天後談判順利，還將再獲得 120 億美元資金。

此外，伊朗仍持續要求至少 3,000 億美元戰爭賠償。

范斯則表示，規模達 3,000 億美元的重建基金確實存在可能性，但資金將由波斯灣國家提供，且前提是德黑蘭必須遵守嚴格的核問題相關條件。

《華爾街日報》引述知情人士報導，允許伊朗恢復石油出口的制裁豁免措施，最快將於本週生效。

川普擬逐字公開協議內容

川普週二表示，不僅將公布諒解備忘錄全文，還可能親自召開記者會，逐字逐句向媒體說明內容，以確保協議內容被正確解讀。