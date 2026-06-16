鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估下修至3.43元，預估目標價為44.08元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.48元下修至3.43元，其中最高估值3.55元，最低估值3.12元，預估目標價為44.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.55(3.55)
|4.12
|4.27
|最低值
|3.12(3.12)
|3.25
|3.59
|平均值
|3.42(3.43)
|3.69
|3.92
|中位數
|3.43(3.48)
|3.65
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|166.91億
|168.95億
|170.59億
|最低值
|161.90億
|165.00億
|166.61億
|平均值
|164.54億
|166.68億
|169.08億
|中位數
|164.58億
|166.23億
|169.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.46
|2.56
|1.20
|2.37
|9.14
|營業收入
|116.89億
|118.26億
|143.06億
|150.40億
|155.39億
詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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