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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊(RCI-US)EPS預估下修至3.43元，預估目標價為44.08元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.48元下修至3.43元，其中最高估值3.55元，最低估值3.12元，預估目標價為44.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.55(3.55)4.124.27
最低值3.12(3.12)3.253.59
平均值3.42(3.43)3.693.92
中位數3.43(3.48)3.653.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值166.91億168.95億170.59億
最低值161.90億165.00億166.61億
平均值164.54億166.68億169.08億
中位數164.58億166.23億169.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.462.561.202.379.14
營業收入116.89億118.26億143.06億150.40億155.39億

詳細資訊請看美股內頁：
羅傑斯通訊(RCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRCI

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