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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.28%，報341美元

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Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間15日21:30股價上漲17.12美元，報341.00美元，漲幅5.28%，成交量66,296（股），盤中最高價342.89美元、最低價339.31美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+27.33%
  • 近 1 月：+16.81%
  • 近 3 月：+70.89%
  • 近 6 月：+107.14%
  • 今年以來：+105.17%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.336.26+3.82%

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