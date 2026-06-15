盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.28%，報341美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間15日21:30股價上漲17.12美元，報341.00美元，漲幅5.28%，成交量66,296（股），盤中最高價342.89美元、最低價339.31美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+27.33%
- 近 1 月：+16.81%
- 近 3 月：+70.89%
- 近 6 月：+107.14%
- 今年以來：+105.17%
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