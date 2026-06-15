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盤中速報 - 應用材料(AMAT-US)大漲5.03%，報595.78美元

鉅亨網新聞中心

應用材料(AMAT-US)截至台北時間15日23:38股價上漲28.53美元，報595.78美元，漲幅5.03%，成交量4,023,982（股），盤中最高價599.52美元、最低價580.51美元。

美股指數盤中表現

應用材料(AMAT-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+25.22%
  • 近 1 月：+28.76%
  • 近 3 月：+66.09%
  • 近 6 月：+118.84%
  • 今年以來：+120.73%

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美股美股盤中盤中速報應用材料

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應用材料593.67+4.66%

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