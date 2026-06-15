盤中速報 - 費城半導體大漲3.94%，報13898.06點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日09:30，費城半導體上漲526.59點（或3.94%），暫報13898.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.42%
- 近 1 月：+10.75%
- 近 3 月：+74.87%
- 近 6 月：+90.11%
- 今年以來：+88.78%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲7.48%；英特格(ENTG-US)上漲6.46%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.36%；安可(AMKR-US)上漲6.11%；安森美半導體(ON-US)上漲5.84%。
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