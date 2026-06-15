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盤中速報 - 費城半導體大漲3.94%，報13898.06點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日09:30，費城半導體上漲526.59點（或3.94%），暫報13898.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+9.42%
  • 近 1 月：+10.75%
  • 近 3 月：+74.87%
  • 近 6 月：+90.11%
  • 今年以來：+88.78%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲7.48%；英特格(ENTG-US)上漲6.46%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.36%；安可(AMKR-US)上漲6.11%；安森美半導體(ON-US)上漲5.84%。

部分成分股表現相對疲軟，艾司摩爾(ASML-US)下跌1.89%；芯源系統(MPWR-US)下跌0.77%。


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費城半導體13913.394.05%
美光科技1066.2+8.62%
英特格165.0033+9.62%
邁威爾科技293.21+4.83%
安可84.38+1.93%
安森美半導體122.5+4.89%
艾司摩爾1881.455+0.96%
芯源系統1615.02+2.39%

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