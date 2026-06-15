鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估上修至12.11元，預估目標價為91.12元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.77元上修至12.11元，其中最高估值12.8元，最低估值11.61元，預估目標價為91.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.8(12.8)
|15.08
|17.37
|最低值
|11.61(11.61)
|13.19
|15.62
|平均值
|12.07(12)
|13.86
|16.76
|中位數
|12.11(11.77)
|13.77
|16.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|106.35億
|127.24億
|150.25億
|最低值
|69.47億
|78.42億
|92.46億
|平均值
|90.93億
|106.90億
|115.46億
|中位數
|93.27億
|110.63億
|103.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.27
|6.61
|9.71
|11.67
|10.80
|營業收入
|21.83億
|28.43億
|41.94億
|53.94億
|77.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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