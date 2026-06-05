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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估下修至11.77元，預估目標價為91.12元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.95元下修至11.77元，其中最高估值12.8元，最低估值11.61元，預估目標價為91.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值12.8(12.8)15.0819
最低值11.61(11.61)12.8215.62
平均值12(12.05)13.7117.12
中位數11.77(11.95)13.6516.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值106.35億127.24億150.25億
最低值69.47億78.42億92.46億
平均值90.93億106.90億115.46億
中位數93.27億110.63億103.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.276.619.7111.6710.80
營業收入21.83億28.43億41.94億53.94億77.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKSPI

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