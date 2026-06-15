鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-15 19:45

面對保險市場年輕化趨勢，富邦人壽今 (2026) 年宣布全面深化徵才布局，設定全年招募 5000 人的目標。針對重視高度自主的 Z 世代，富邦人壽推動「青創計畫」，搭配金控旗下「金融百貨」的跨界資源與數位工具，協助年輕世代在金融保險業實踐創業願景，並提供 2 年最高 43.2 萬元津貼。內部數據顯示，2025 年其內部 Z 世代業務主管的平均年收已突破百萬大關。

富邦人壽近年積極深耕校園，目前已與全台近 50 所大專院校展開深度合作，提供「學分制」企業實習機會。學生在實習期間除了能累積實戰經驗，更能接受涵蓋壽險、產險、銀行及證券等全方位的跨領域金融訓練。

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根據富邦人壽最新統計，近三年參與實習的學生中，平均有近 4 成在畢業後順利轉任正職。這項計畫不僅讓學子提早卡位金融創業最前線，也成為 Z 世代「畢業即就業」進入金融業的重要橋樑。

為了貼近年輕世代的工作習慣，富邦人壽推出三大數位工具，將傳統業務歷程轉化為科學化與系統化的經營模式。創業建議書協助新人量身打造個人業務目標與職涯發展路徑；健檢百保箱則將抽象的保險保障缺口轉化為視覺化圖像，提升與客戶的溝通效率；數位內容平台提供短影音、圖文、漫畫等多元素材，方便業務同仁以社群語境與年輕客群互動。