營收速報 - 元大金(2885)5月營收212.61億元年增率高達928.42％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為820.23億元，累計年增率167.93%。
最新價為65元，近5日股價下跌-2.14%，相關金融保險上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12970 張
- 外資買賣超：-12976 張
- 投信買賣超：-1781 張
- 自營商買賣超：+1787 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|212.61億
|928%
|23%
|26/4
|172.54億
|325%
|39%
|26/3
|124.21億
|70%
|-7%
|26/2
|133.16億
|52%
|-25%
|26/1
|177.71億
|111%
|42%
|25/12
|125.32億
|36%
|-5%
元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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