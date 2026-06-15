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營收速報 - 元大金(2885)5月營收212.61億元年增率高達928.42％

鉅亨網新聞中心

元大金(2885-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣212.61億元，年增率928.42%，月增率23.23%。

今年1-5月累計營收為820.23億元，累計年增率167.93%。

最新價為65元，近5日股價下跌-2.14%，相關金融保險上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-12970 張
  • 外資買賣超：-12976 張
  • 投信買賣超：-1781 張
  • 自營商買賣超：+1787 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 212.61億 928% 23%
26/4 172.54億 325% 39%
26/3 124.21億 70% -7%
26/2 133.16億 52% -25%
26/1 177.71億 111% 42%
25/12 125.32億 36% -5%

元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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