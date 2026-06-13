鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調升至300元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)提出目標價估值：中位數由290元上修至300元，調升幅度3.45%。其中最高估值500元，最低估值240元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予力成(6239-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。
力成(6239-TW)今(12日)收盤價為347.5元。近5日股價上漲2.81%，相關半導體業近5日下跌2.1%，集中市場加權指數下跌2%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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