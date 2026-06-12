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鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至13.85元，預估目標價為205.5元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對緯創(3231-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.67元上修至13.85元，其中最高估值16.03元，最低估值11.64元，預估目標價為205.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值16.03(16.03)21.529.04
最低值11.64(10.48)1519.4
平均值13.72(13.54)17.5122.34
中位數13.85(13.67)17.7521.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值3,842,872,0005,258,261,3006,678,686,110
最低值3,029,056,6103,601,540,4104,228,156,210
平均值3,452,513,0904,502,142,0605,270,646,660
中位數3,479,277,5504,572,043,0005,291,523,860

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS27,408,09717,445,59111,471,61611,162,451
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,186,522,6361,049,255,781867,057,007984,619,156

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3231/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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