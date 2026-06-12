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盤中速報 - 力成(6239)急拉3.88%報347.5元，成交49,136張

鉅亨網新聞中心

力成(6239-TW)近5分K漲速3.88%，12日11:07報347.5元，成交49,136張，今日漲幅為4.35％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

力成(6239-TW)近5日股價下跌5.93% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 6.26%。集中市場加權指數 下跌 5.53%， 股價波動與大盤表現同步 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-8,771 張
  • 外資買賣超：+17,364 張
  • 投信買賣超：-23,200 張
  • 自營商買賣超：-2,935 張
  • 融資增減：+3,001 張
  • 融券增減：-44 張


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