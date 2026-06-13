鉅亨網新聞中心 2026-06-13 11:00

美國人工智慧龍頭 OpenAI 近期面臨日益升高的監管與法律壓力。根據《華爾街日報》與路透報導，美國多州總檢察長已對 OpenAI 展開聯合調查，並向公司發出大範圍傳票，要求提供涉及用戶互動、廣告策略、資料使用及未成年人保護等多項業務文件。此舉正值 OpenAI 籌備 IPO 之際，外界預估其估值可能上看 1 兆美元，監管調查無疑為公司增添新的不確定性。

消息人士指出，這項調查由紐約州檢察長辦公室主導，多個州共同參與。傳票要求 OpenAI 提交有關用戶參與度與留存策略、廣告與商業模式、消費者與健康資料處理方式，以及對兒童與高齡使用者保護措施等相關文件。調查單位也希望進一步了解 OpenAI 內部如何管理大型語言模型，以及對模型行為與安全性的監督政策。

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OpenAI 發言人回應表示，公司致力於以負責任的方式開發人工智慧技術，並正與相關主管機關保持建設性合作。

此次調查並非 OpenAI 近期面臨的唯一法律挑戰。就在調查消息曝光前一天，一名加拿大母親 Kristie Carrier 向美國加州法院提起訴訟，控告 OpenAI 及執行長 Sam Altman，指稱 ChatGPT 未能適當處理其 24 歲女兒 Alice Carrier 反覆表達的自殺傾向，最終導致悲劇發生。

根據訴狀內容，Alice 在身亡前約 18 個月內，多次向 ChatGPT 透露自殺念頭、情緒困擾及心理健康問題。原告主張，ChatGPT 雖偶爾提供心理諮詢專線資訊，但並未啟動更進一步的危機介入措施，也未通知家屬或相關機構。訴訟並指控 OpenAI 在產品設計上過度追求用戶參與度，讓聊天機器人逐漸成為使用者的情感依賴對象，甚至形成類似心理諮商師或親密朋友的角色。

訴訟文件指出，Alice 曾被診斷患有邊緣型人格障礙 (Borderline Personality Disorder)，而 ChatGPT 與其長時間互動後，逐漸成為她的重要情感寄託。原告認為，系統部分回應不但未有效阻止危險行為，甚至可能在某些情況下強化或合理化其自殺念頭。

對此，OpenAI 表示對事件深感悲痛，並向家屬表達慰問。公司強調，相關互動發生於較早版本的 ChatGPT，目前已持續更新安全機制，並與心理健康專家合作，強化系統對自殺、自傷及其他高風險情境的識別與應對能力。

事實上，OpenAI 近年已因 AI 安全問題遭遇多起法律訴訟。根據公開資料，除本案外，還有多起案件指控 ChatGPT 在自殺、自傷、妄想症狀、暴力傾向及精神疾病相關對話中，未能提供足夠保護措施。部分案件甚至涉及命案、自殺事件及校園暴力風險。

今年稍早，美國佛羅里達州也成為首個直接起訴 OpenAI 的州政府。佛州檢察長指控 OpenAI 明知產品存在潛在風險，仍持續推向市場，涉嫌誤導消費者有關 ChatGPT 安全性的宣傳內容。

監管壓力並不僅限於美國。加拿大政府近期提出新法案，計畫加強監管 AI 聊天機器人與未成年人網路使用行為。法案部分內容正是受到涉及 ChatGPT 的安全爭議以及校園暴力事件影響，希望建立更明確的數位平台責任機制。

市場分析人士指出，OpenAI 正處於關鍵轉折點。一方面，公司在生成式 AI 市場仍保持領導地位，ChatGPT 全球用戶數持續成長；另一方面，隨著產品逐漸滲透至教育、醫療、金融及日常生活領域，監管機構對 AI 安全、資料保護與心理健康風險的審查勢必愈來愈嚴格。