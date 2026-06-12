鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 17:12

國泰世華銀行長期提供多元化服務，協助企業跨境營運管理。因應近年全球供應鏈重組，牽動企業加速全球布局，今 (12) 日宣布參與國發會所推動的「企業投資美國融資保證機制」專案，規劃出資金額 2500 萬元，以實際行動響應政策，未來亦將結合各式跨境金融解決方案，支持台灣企業拓展美國市場。

國泰世華具備跨境服務經驗，多年來持續協助客戶處理對外投資所衍生的資金融通、跨境調度、外匯管理，及後續營運等多元需求。此次「企業投資美國融資保證機制」結合國家發展基金，與金融機構資源，透過融資保證方式，協助企業取得赴美投資所需資金，有助提升銀行風險應對能力與案件承作量能。

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本次國泰世華規劃出資金額 2500 萬美元投入該保證機制，未來將依照相關規範，在兼顧授信品質與風險控管下，支持企業因應赴美投資過程中的資金調度與營運銜接需求，穩健拓展美國市場。

在跨境金融服務上，國泰世華以全球企業網路銀行 Global MyB2B 為核心，打造涵蓋財務評估、資金融通，以及後續營運管理的一站式金融服務，協助企業整合海內外帳戶資訊，例如母公司可透過平台查詢並管理子公司，或關係企業於國泰世華海內外分、子行帳戶，掌握餘額、轉帳與匯款等資金動態；平台亦提供薪資轉帳、跨境調撥、繳費繳稅、線上解匯、外幣換匯與收付帳款追蹤等功能，並可依企業內部管理需求設定不同使用權限，協助客戶提升財務作業效率、資金運用效率、匯率風險應對能力，強化營運管理彈性。

不僅如此，國泰世華亦推出多元授信與貿易金融服務，以滿足客戶因應海外投資後的設備採購、營運週轉與供應鏈交易需求。例如透過線上開發信用狀、供應鏈融資、存款跨境貸款等方案，協助企業簡化貿易融資作業流程，提升資金安排彈性；其中「Quick Cash」供應鏈融資整合方案，有助供應商於買方正式付款前取得營運資金。