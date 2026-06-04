鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-04 19:44

元大金控 (2885-TW) 今 (4) 日代子公司元大銀行發布重大訊息，公告董事會正式決議參與國發會所推動的「支持企業投資美國融資保證機制」，規劃出資金額 2500 萬美元。元大銀表示，將積極響應政府政策、支持台灣企業赴美投資，藉此帶動自身跨境業務量能。目前已知八大公股行庫及四家民營銀行合計出資 5 億美元，國泰世華擬出資 2500 萬美元，但尚未在董事會通過。

元大銀行指出，透過參與這項融資保證機制，銀行端未來將能取得充足的融資保證額度。在實務風險控管上，能有效降低授信風險、強化資產品質，並為海外台商提供更具保障的金融後盾。

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元大銀強調，目前的規劃出資金額為 2500 萬美元，實際合作細節與內容，後續將依據與主管機關正式簽訂的契約為準。

隨著元大銀行加入，國銀在此融資保證機制上的總出資規模已成功衝破 5 億美元大關，顯示不論公股或民營金融機構，皆全力支援國家戰略級的產業鏈海外布局。

根據統計，在公股行庫方面，目前已知出資規模 3.5 億美元，其中台灣銀行擬出資 7500 萬美元最多，四大上市公股金控旗下銀行包括兆豐銀、一銀、華南銀、合庫銀均規劃各出資 5000 萬美元，土地銀行、彰化銀行、臺灣企銀則分別規劃出資 2500 萬美元。

在民營銀行方面，近期各家也陸續公告董事會決議，其中，中國信託銀行以 7500 萬美元的規劃出資額名列民營之冠，與台銀並列為目前已知出資額最高的兩家銀行；而台北富邦銀行、玉山銀行與元大銀行則各規劃出資 2500 萬美元。民營銀行累計出資總額已達 1.5 億美元，此外，國泰世華銀行日前已於國泰金法說會上證實擬出資 2500 萬美元，尚需經過董事會程序。