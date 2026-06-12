營收速報 - 富邦金(2881)5月營收304.08億元年增率高達155.03％
鉅亨網新聞中心
富邦金(2881-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣304.08億元，年增率155.03%，月增率-43.01%。
今年1-5月累計營收為1,502.56億元，累計年增率258.39%。
最新價為122元，近5日股價上漲3.39%，相關金融保險上漲2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3533 張
- 外資買賣超：-105494 張
- 投信買賣超：+107627 張
- 自營商買賣超：+1400 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|304.08億
|155%
|-43%
|26/4
|533.56億
|220%
|303%
|26/3
|132.38億
|139%
|-55%
|26/2
|293.73億
|69%
|23%
|26/1
|238.81億
|10%
|-44%
|25/12
|426.51億
|8%
|-19%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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