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營收速報 - 富邦金(2881)5月營收304.08億元年增率高達155.03％

鉅亨網新聞中心

富邦金(2881-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣304.08億元，年增率155.03%，月增率-43.01%。

今年1-5月累計營收為1,502.56億元，累計年增率258.39%。

最新價為122元，近5日股價上漲3.39%，相關金融保險上漲2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3533 張
  • 外資買賣超：-105494 張
  • 投信買賣超：+107627 張
  • 自營商買賣超：+1400 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 304.08億 155% -43%
26/4 533.56億 220% 303%
26/3 132.38億 139% -55%
26/2 293.73億 69% 23%
26/1 238.81億 10% -44%
25/12 426.51億 8% -19%

富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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