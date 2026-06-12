鉅亨速報

營收速報 - 中信金(2891)5月營收192.18億元年增率高達341.32％

鉅亨網新聞中心

中信金(2891-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣192.18億元，年增率341.32%，月增率-2.41%。

今年1-5月累計營收為987.69億元，累計年增率175.75%。

最新價為67.6元，近5日股價下跌-0.74%，相關金融保險上漲2.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-33474 張
  • 外資買賣超：-10714 張
  • 投信買賣超：-33006 張
  • 自營商買賣超：+10246 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 192.18億 341% -2%
26/4 196.92億 1121% 50%
26/3 130.95億 32% -37%
26/2 209.08億 14% -19%
26/1 258.57億 48% 13%
25/12 228.46億 44% -4%

中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報5月營收中信金

相關行情

台股首頁我要存股
中信金67.6+0.15%
美元/台幣31.618-0.04%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty