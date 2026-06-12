營收速報 - 中信金(2891)5月營收192.18億元年增率高達341.32％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為987.69億元，累計年增率175.75%。
最新價為67.6元，近5日股價下跌-0.74%，相關金融保險上漲2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-33474 張
- 外資買賣超：-10714 張
- 投信買賣超：-33006 張
- 自營商買賣超：+10246 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|192.18億
|341%
|-2%
|26/4
|196.92億
|1121%
|50%
|26/3
|130.95億
|32%
|-37%
|26/2
|209.08億
|14%
|-19%
|26/1
|258.57億
|48%
|13%
|25/12
|228.46億
|44%
|-4%
中信金(2891-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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