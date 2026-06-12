盤中速報 - 采鈺(6789)大漲7.03%，報487元
鉅亨網新聞中心
采鈺(6789-TW)12日10:22股價上漲32元，報487.0元，漲幅7.03%，成交1,559張。
采鈺(6789-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為彩色濾光膜及微透鏡之研發、設計、製造及銷售。影像感測及微型光學元件相關產品及模組之研發、設計、製造及銷售。
近5日股價下跌13.17%，集中市場加權指數下跌5.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,828 張
- 外資買賣超：+1,860 張
- 投信買賣超：+33 張
- 自營商買賣超：-65 張
- 融資增減：-1,432 張
- 融券增減：-47 張
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