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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.64%，報287.2美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間11日21:32股價上漲17.87美元，報287.20美元，漲幅6.64%，成交量12,917（股），盤中最高價287.20美元、最低價282.48美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.8%
  • 近 1 月：-5.39%
  • 近 3 月：+38.96%
  • 近 6 月：+59.96%
  • 今年以來：+70.61%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.290.44+7.84%

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