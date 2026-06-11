盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.64%，報287.2美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間11日21:32股價上漲17.87美元，報287.20美元，漲幅6.64%，成交量12,917（股），盤中最高價287.20美元、最低價282.48美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.8%
- 近 1 月：-5.39%
- 近 3 月：+38.96%
- 近 6 月：+59.96%
- 今年以來：+70.61%
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