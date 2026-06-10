盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.02%，報494.72美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間11日03:54股價下跌26.12美元，報494.72美元，跌幅5.02%，成交量4,125,309（股），盤中最高價517.02美元、最低價494.63美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14%
- 近 1 月：+11.16%
- 近 3 月：+0.7%
- 近 6 月：-28.12%
- 今年以來：-22.7%
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