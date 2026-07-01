盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.01%，報358.09美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間01日23:58股價上漲17.07美元，報358.09美元，漲幅5.01%，成交量3,081,635（股），盤中最高價358.09美元、最低價341.00美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.22%
- 近 1 月：+21.06%
- 近 3 月：+120.94%
- 近 6 月：+82.51%
- 今年以來：+85.14%
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大漲5.02%，報148.23美元
- 盤中速報 - Roper科技(ROP-US)大漲5.03%，報355.4美元
- 盤中速報 - 埃森哲(ACN-US)大漲5.03%，報130.7美元
- 盤中速報 - 高知特科技(CTSH-US)大漲5.03%，報40.68美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇