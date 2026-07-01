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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.01%，報358.09美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間01日23:58股價上漲17.07美元，報358.09美元，漲幅5.01%，成交量3,081,635（股），盤中最高價358.09美元、最低價341.00美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+17.22%
  • 近 1 月：+21.06%
  • 近 3 月：+120.94%
  • 近 6 月：+82.51%
  • 今年以來：+85.14%

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NASDAQ26158.13-0.21%
費城半導體13521.40-5.09%
Palo Alto Networks Inc356.21+4.45%

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