盤中速報 - 費城半導體大漲2.85%，報12554.92點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間11日09:31，費城半導體上漲348.46點（或2.85%），暫報12554.92點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.29%
- 近 1 月：+3.66%
- 近 3 月：+55.2%
- 近 6 月：+63.46%
- 今年以來：+72.33%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲7.09%；應用材料(AMAT-US)上漲5.28%；科林研發(LRCX-US)上漲5.24%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.89%；芯源系統(MPWR-US)上漲4.19%。
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