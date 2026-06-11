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盤中速報 - 費城半導體大漲2.85%，報12554.92點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間11日09:31，費城半導體上漲348.46點（或2.85%），暫報12554.92點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-12.29%
  • 近 1 月：+3.66%
  • 近 3 月：+55.2%
  • 近 6 月：+63.46%
  • 今年以來：+72.33%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領漲。英特爾(INTC-US)上漲7.09%；應用材料(AMAT-US)上漲5.28%；科林研發(LRCX-US)上漲5.24%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.89%；芯源系統(MPWR-US)上漲4.19%。


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費城半導體12637.753.53%
英特爾114.205+6.69%
應用材料526.56+5.95%
科林研發343.335+6.69%
Onto Innovation Inc.287.06+6.58%
芯源系統1534.175+4.15%

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