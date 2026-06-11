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鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為13.68元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.19元，其中最高估值1.97元，最低估值0.81元，預估目標價為13.68元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1.97(1.97)2.122.32.46
最低值0.81(0.81)1.051.052.44
平均值1.27(1.26)1.491.732.45
中位數1.19(1.14)1.391.692.45

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值538.74億552.45億568.00億584.84億
最低值480.84億486.98億501.53億536.05億
平均值510.41億521.14億540.71億560.44億
中位數515.78億524.74億540.02億560.44億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.844.450.46-0.02-0.19
營業收入529.39億475.44億398.10億402.03億468.83億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVOD

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