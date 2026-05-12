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鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至1.02元，預估目標價為13.69元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元下修至1.02元，其中最高估值1.34元，最低估值0.62元，預估目標價為13.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.34(1.34)22.122.35
最低值0.62(0.62)0.941.181.28
平均值1.04(1.04)1.291.531.93
中位數1.02(1.06)1.181.42.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值480.71億535.21億548.88億564.23億
最低值464.48億483.17億491.68億531.30億
平均值473.48億509.39億526.25億547.82億
中位數473.87億514.37億524.60億547.88億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.844.450.46-0.02
營業收入529.39億475.44億398.10億402.03億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVOD

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