鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至1.02元，預估目標價為13.69元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元下修至1.02元，其中最高估值1.34元，最低估值0.62元，預估目標價為13.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.34(1.34)
|2
|2.12
|2.35
|最低值
|0.62(0.62)
|0.94
|1.18
|1.28
|平均值
|1.04(1.04)
|1.29
|1.53
|1.93
|中位數
|1.02(1.06)
|1.18
|1.4
|2.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|480.71億
|535.21億
|548.88億
|564.23億
|最低值
|464.48億
|483.17億
|491.68億
|531.30億
|平均值
|473.48億
|509.39億
|526.25億
|547.82億
|中位數
|473.87億
|514.37億
|524.60億
|547.88億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.84
|4.45
|0.46
|-0.02
|營業收入
|529.39億
|475.44億
|398.10億
|402.03億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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