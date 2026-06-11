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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為55.77元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.43元上修至0.62元，其中最高估值2.59元，最低估值-0.04元，預估目標價為55.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.59(2.59)1.332.150.08
最低值-0.04(-0.04)-0.09-0.070.08
平均值0.77(0.71)0.260.410.08
中位數0.62(0.43)0.150.10.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值19.13億22.47億28.04億25.11億
最低值18.12億19.55億22.57億25.11億
平均值18.78億20.97億24.57億25.11億
中位數18.80億20.76億24.29億25.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.12-1.22-3.34-0.830.66
營業收入12.12億13.85億14.05億14.34億15.90億

詳細資訊請看美股內頁：
萬國數據服務ADR(GDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGDS

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