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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.68元下修至1.57元，其中最高估值2.63元，最低估值1.52元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.63(2.63)
|2.63
|2.01
|1.97
|最低值
|1.52(1.52)
|1.44
|1.56
|1.97
|平均值
|1.81(1.85)
|1.89
|1.8
|1.97
|中位數
|1.57(1.68)
|1.74
|1.83
|1.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.65億
|36.96億
|36.90億
|最低值
|33.40億
|34.28億
|35.33億
|平均值
|34.48億
|35.52億
|36.35億
|中位數
|34.37億
|35.65億
|36.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.18
|5.41
|1.21
|0.09
|1.74
|營業收入
|28.90億
|31.10億
|32.74億
|34.08億
|34.82億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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