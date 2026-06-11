盤後速報 - 精誠金融(7819)下週(6月18日)除息1.74元，預估參考價44.26元
鉅亨網新聞中心
精誠金融(7819-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.74元。
以今日(6月11日)收盤價46.00元計算，預估參考價為44.26元，息值合計為1.74元，股息殖利率3.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
精誠金融(7819-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為刷卡機端末設備、信用卡相關系統建置服務。刷卡機維運暨特店商化服務。第三方支付、電子發票加值中心。近5日股價下跌2.29%，櫃買市場加權指數下跌9.16%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/18
|46.00
|1.7388
|3.78%
|0.0
|2025/07/10
|128.0
|2.0
|1.56%
|0.0
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