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盤後速報 - 精誠金融(7819)下週(6月18日)除息1.74元，預估參考價44.26元

鉅亨網新聞中心

精誠金融(7819-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.74元。

以今日(6月11日)收盤價46.00元計算，預估參考價為44.26元，息值合計為1.74元，股息殖利率3.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

精誠金融(7819-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為刷卡機端末設備、信用卡相關系統建置服務。刷卡機維運暨特店商化服務。第三方支付、電子發票加值中心。近5日股價下跌2.29%，櫃買市場加權指數下跌9.16%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/18 46.00 1.7388 3.78% 0.0
2025/07/10 128.0 2.0 1.56% 0.0

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