鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-11 17:12

國泰證今 (11) 日發布 6 月投資觀點，隨著 AI 投資持續推動產業升級，看市場是「呈現更清晰的結構性機會」，給予美國、中港和日本等市場正向看法；同時，債市收益率也具吸引力。

國泰證指出，全球市場在地緣政治風險尚未完全消退下，關注焦點逐步回歸經濟基本面，再加上大型國際活動與政策支援，有助為經濟提供支撐。

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根據美國銀行指出，今年世界盃預期可為全球 GDP 貢獻約 410 億美元，並帶動就業成長，顯示全球經濟仍具一定韌性；同時，人工智慧相關投資持續擴張，高盛預估今年全球 AI 相關資本支出規模可達約 1.5 兆美元，科技產業中長期需求明確。

國泰證強調，市場雖有波動，但結構性機會持續浮現。

國泰證觀察陸港股市場，獲利面具雙位數成長潛力，且港股因資金流動性較佳，本益比相對具支撐，但本淨比仍低於陸股，使資金對港股的關注度持續提升。

而中國政策面持續強化內需動能，包括民生消費與服務產業在政策支持下具備成長潛力，且對外貿易逐步轉向非美市場，相關產業營運前景逐步回溫

此外，國泰證進一步觀察債市，據國際金融協會 (IIF) 資料顯示，外國投資者對美國公債及公司債的需求持續穩健，且目前收益率水準相較歷史仍具吸引力，有助支撐投資人對固定收益資產的配置需求。