鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-08 19:54

近日全球金融市場震盪，台股隨美股出現劇烈修正，引發投資人恐慌。國泰投信總經理張雍川今 (8) 日受訪時表示，短期內市場因籌碼面凌亂需要進行適度整理，這並非壞事，他強調「漲得快不如漲得久」，目前的修正反而是讓市場槓桿冷卻、融資適度「減肥」的健康沉澱期，基本面並未改變，第四季傳統旺季股價指數仍可期待。

針對市場擔憂科技業財報與 AI 需求放緩的疑慮，張雍川舉例，美國部分 IC 設計大廠財報不如預期，背後主因其實是面臨台灣廠商更具價格與服務彈性的強烈競爭，訂單反而流向台灣。

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他引述台積電董事長魏哲家在股東會上的發言指出，「AI 的需求還是非常非常強」。台灣供應鏈從上游晶片設計、晶圓代工、高階封裝測試，到散熱與電源供應器，依舊具備全球最強的競爭力，投資人切勿因單一美國大廠的財報波動就誤判 AI 趨勢下修。

面對「台股是否吹起泡沫或獲利被提前反映」的質疑，張雍川分析，相較於美股那斯達克本益比高達 40 至 42 倍，台股今年的本益比大約僅在 21 至 22 倍左右，且台灣企業明年的獲利預估仍有雙位數成長。即便台股一度衝高讓本益比偏高，但隨著時間推進，台股第三季 EPS 會比第二季好、第四季又會比第三季高，逐季墊高的企業基本面將會自動修正偏高的本益比。

張雍川認為，雖然這波台股修正表現得比想像中強韌，顯示市場低接信心充足，但短線上若持續清洗部分開太大的槓桿，仍屬健康情境，投資人不用太過恐慌。

在操作策略上，他給予投資人二大建議。第一、「以 ETF 取代個股，降低集中風險」，過去幾年下來，投資人已有深刻體感「買個股追高殺低容易賠錢，但買 ETF 賺到錢的人非常多」。個股波動大且存在集中風險 (如先前台積電遭 Intel、三星搶單傳言即壓抑股價三個月)，透過一籃子股票的 ETF 跟隨大盤與 AI 趨勢，輕鬆簡單且風險較低。