「超級聖嬰現象」警報拉響？日本氣象廳：秋季海溫恐高出2℃以上

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-11 11:15

日本氣象廳 10 日（周三）表示，推測今年春季起已經出現「聖嬰現象」（El Nino），並推估到秋季赤道太平洋部分海域海溫可能較常年高出攝氏 2 度以上，出現發展為較強「聖嬰事件」的風險。

「聖嬰現象」會提高熱浪、乾旱、暴雨、洪水等極端天氣事件發生的風險。（圖：Shutterstock）

日本氣象廳目前的預測是，今年秋季海面水溫可能比常年高出攝氏 2 度以上，可能發展為「聖嬰現象」中強度較大的情況。

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根據世界氣象組織的數據，1950 年以來只有四次公認的「超級聖嬰事件」，分別發生在 1972～73 年、1982～83 年、1997～98 年，以及 2015～16 年。

「聖嬰現象」的特徵是赤道太平洋中部和東部海域的海面溫度升高，並通過改變大氣環流影響全球天氣和氣候。而要達到「聖嬰事件」，國際上常見標準是監測赤道中東太平洋海表溫度比歷史平均水準高多少，在連續 5 個 3 月周期內持續達到「聖嬰事件」閾值，例如攝氏 0.5 度。

當異常溫差達到攝氏 2 度及以上時，就會被認定為非常強的氣象事件，坊間非正式稱呼為「超級聖嬰現象」。

一般而言，「聖嬰現象」會提高熱浪、乾旱、暴雨、洪水等極端天氣事件發生的風險。歷史上，這種情況會降低棕櫚油、咖啡、可可、棉花，以及小麥、稻米等穀物產量。