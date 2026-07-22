宏普上市來首次執行買回庫藏股提前買齊6000張每股均價19.53元
鉅亨網記者張欽發 台北
建商宏普建設 (2536-TW) 上市掛牌已超過 30 年，對自 7 月 9 日兩個月內起在每股 31.5 元以下買回 6000 張庫藏股護盤措施，在經 9 個交易日於 (22) 日提前執行完畢，每股均價 19.53 元。
本次以執行買回庫藏股護盤，是宏普上市 30 年來第一次執行買回庫藏股。
老牌建商宏普在 7 月 8 日收盤價報 18.95 元，至今天完成執行買回庫藏股後，收盤價報 18.9 元。
宏普董事會決議 7 月 9 日起於股價 13.5 元至 31.5 元區間買回 6000 張庫藏股護盤，低於 13.5 元也得繼續購買，買回庫藏股用途在維護公司信用及股東權益，買回 6000 張庫藏股占公司股權比例 1.8%。
宏普今年內湖舊宗段商辦大樓完工，總銷額 40.8 億元，未來完工時程包括 2027 年北投陽明案總銷 45 億元、2028 年時晴苑總銷 35 億元，以及 2029 年宏普中央公園三期總銷 60 億元。宏普手上土地庫存充沛，可供未來 4 年推案需求。
宏普 2026 年第一季營收 8.86 億元，稅後純益 5066 萬元，每股純益 0.15 元。
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