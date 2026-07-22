宏普上市來首次執行買回庫藏股提前買齊6000張每股均價19.53元

建商宏普建設 ( 2536-TW ) 上市掛牌已超過 30 年，對自 7 月 9 日兩個月內起在每股 31.5 元以下買回 6000 張庫藏股護盤措施，在經 9 個交易日於 (22) 日提前執行完畢，每股均價 19.53 元。

本次以執行買回庫藏股護盤，是宏普上市 30 年來第一次執行買回庫藏股。

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宏普董事會決議 7 月 9 日起於股價 13.5 元至 31.5 元區間買回 6000 張庫藏股護盤，低於 13.5 元也得繼續購買，買回庫藏股用途在維護公司信用及股東權益，買回 6000 張庫藏股占公司股權比例 1.8%。