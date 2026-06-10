鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 20:52

台灣董事學會今 (10) 日舉辦「十五週年年會」，以「共治時代的下一步」為主題，並同步發布《2026 台灣董事會白皮書》。白皮書透過 15 年來上市櫃企業數據分析指出，台灣資本市場已站上歷史高峰，但企業發展也出現明顯分化，「大交棒時代」正式來臨，未來企業競爭將從單一企業競爭，進一步演變為治理生態圈之間的競爭。

根據白皮書統計，2012 年至 2026 年間，台股總市值由 0.8 兆美元大幅成長至 5 兆美元，全球排名從第 15 名躍升至第 5 名；外資持股比重則由 32.6% 提高至 47.5%，顯示國際資本對台灣企業的認同度持續提升。

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台灣董事學會發起人蔡鴻青表示，從資本市場規模、企業獲利能力到國際資本參與程度來看，台灣正站在歷史上最好的時刻。然而，市場榮景背後也隱含結構性變化，正逐漸形成「一個市場、兩個世界」的現象。

白皮書指出，目前前 100 大企業已掌握近八成台股市值，其中台積電單一企業市值占比更高達四成；另一方面，約 1800 家上市櫃企業中，有六成面臨市值及獲利衰退壓力。家族企業市值占比則由 15 年前的 64% 降至 35%，家族企業平均成立年數從 29 年提高至 44 年，董事長平均年齡也從 60 歲攀升至 75 歲，反映接班與轉型壓力持續升高。

蔡鴻青指出，所謂「大交棒時代」，不僅是家族企業的世代接班，更涵蓋創辦人、專業經理人、董事會及企業治理模式的全面交替。隨著企業規模擴大、股東結構多元化，以及國際資本市場深度參與，過去由創辦人主導企業發展方向的模式已逐漸改變。

他表示，如果說過去 15 年是台灣企業從「獨治」走向「共治」的過程，那麼下一個 15 年將是企業生態圈之間的競爭。企業必須建立結合董事會、經營團隊、股東、專業夥伴與資本市場的治理架構，透過協作機制創造長期價值，才能在新一輪競爭中維持優勢。

董事學會也於年會中公布「2026 外資精選台灣百強」、「台灣金融十強」及「中堅潛力企業」等榜單，以基本面、市場面及永續面三大指標，模擬國際法人選股邏輯。蔡鴻青認為，台灣經濟韌性不能只依賴少數護國神山，而應培育更多兼具技術實力、治理能力與國際化視野的「群山企業」，共同建構由中型企業支撐的「百岳經濟」生態圈。

年會專題演講部分，由台灣管理學界重量級學者、台灣董事學會創會理事長許士軍以「從工業文明走向生態文明」為題發表演說。他指出，環境惡化、資源耗竭及貧富差距等問題顯示工業文明已逐漸接近極限，ESG 不只是企業治理制度，更是企業邁向生態文明的重要橋樑。未來企業不再只是追求自身利益的個體，而是生態系中的關鍵節點，董事會角色也將從監督者轉變為多元利害關係人的協調者。

張安平則以「在 AI 時代重新發現人類的位置」為題分享觀點，認為面對 AI 與永續浪潮，企業領導人應重新思考人類在治理與發展中的定位，真正重要的並非技術本身，而是如何善用技術創造更好的未來。

壓軸高峰論壇由台灣董事學會理事長暨國立政治大學名譽教授周行一主持，邀集苗豐強、劉蔚志及前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲等產官學代表參與。